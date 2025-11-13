夜市為台灣特有的文化，許多外國遊客都會特地來朝聖，就連輝達創辦人黃仁勳每次回台灣都會特地跑一趟夜市。曾經高調開幕，有北台灣最大夜市之稱的輔大花園夜市，全盛期達到300攤，卻在短短7年就熄燈，究竟原因為和？在地人點4大原因。

輔大花園夜市在2011年10月開幕，占地高達2500坪，攤販達到300攤，第一天就湧入了數千名遊客前往遊玩，更曾有過單日來客數2萬人的驚人數字，聲勢一舉超過知名的士林夜市、饒河夜市等，被稱為北台灣最大夜市，其夜市內獨有的「黑嚕嚕粉圓」、「野味燒」、「鬪雞三星蔥鐵板燒」還曾經榮獲2012年夜市票選前3名攤位，也是當時就讀輔大的學生們的珍貴回憶。

然而在2013年7月，蘇力颱風侵襲台灣，輔大花園夜市遭受重創，有8成攤位被颱風吹毀，現場畫面怵目驚心，攤商直言，夜市內有如被炸彈炸過。經過停業整修一個多月，終於在8月中恢復營業，但也就是從這一刻開始，夜市像是中了魔咒，一直無法回到全盛期的榮景。到了2017年，甚至僅剩下3、40攤，夜市經營權不得不易主，新經營主李姓業者接手後，立刻斥資重金2000萬元整修，加裝舞台廣場、遮雨棚，並重新規劃路線，改善通風設備，12月重新開幕後，還祭出85折優惠券，希望讓環境變好，也能防止下雨天遊客少的問題，攤位也一度回升至70攤，但卻只是迴光返照，隔年5月就黯然宣布熄燈。

當時在地人點名4大問題，其一是交通不便，不僅停車位難找，公車、捷運也無法直接抵達，還要走一段路才能到場；其二是只有吃喝，沒有玩樂，很快就會膩；其三是休息地方不足，當地人認為，大型夜市必須要有休息的場所，可以坐下來吃東西，才好吸引人回流，不然許多人來過一次就不想來了；最後則是夜市競爭大，缺乏特色很快就會失去人心。