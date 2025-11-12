日本首相高市早苗的先生、前眾議員山本拓，昨天獲得日本政府頒旭日大緩章。出身福井縣的山本拓接受當地媒體採訪，透露他會在公務繁忙的妻子返家後，用不經意的玩笑逗妻子笑，讓她能調節心情。

綜合《福井新聞》、福井放送的報導，現年73歲的山本拓在秋季敘勲中獲頒旭日大綬章，此勳章授予在工作上有卓越貢獻的人。山本拓曾任8屆議員，他向從初次當選以來一直支持他的民眾表達感謝。對於日本第一位女首相的配偶「第一先生」這個角色，山本表示：「我擔任幕後支持的角色，低調一些比較好。」今年初曾中風的山本表示，在工作繁忙的妻子回到家時，他會用不經意的玩笑逗她笑，讓她能轉換心情，展現體貼。

日本前眾議員山本拓昨前往皇居，領取旭日大綬章。（達志圖庫/TGP）

昨天在皇居舉行的授勳儀式上，坐輪椅的山本拓從天皇手上接受勳章，並由首相妻子高市遞交證書。山本回憶這段過程時露出害羞的笑容。他說當他接過勳章時：「當下有一股情緒湧上心頭，但又覺得眼睛濕潤被人看到很不好意思，所以在她（妻子）面前不自覺地低下了頭。」從新聞影片可見高市在遞交證書時，低下身來對他說恭喜，之後高市微笑注視著先生。

對於高市政權的成立，山本拓表示期待：「應該會善用地方提出的優秀點子，反映在多樣化的政策中。理想型的政治，終於邁出了第一步。」由於高市首相不分日夜忙碌於工作，朝野都傳出關切她健康的聲音，但山本表示：「沒問題。雖然沒睡很久，但都有好好休息。」

他透露：「在家轉換心情很重要。我們夫妻都喜歡看戲劇，有時會幫她錄好。雖然現在沒時間看，但希望能早點讓她有可以慢慢欣賞的時間。」今年2月，山本曾經腦中風，經過復健，現已能拄拐杖行走。他表示:「這次叙勲是石破內閣會議決定的，如果是高市內閣決定，我就得拒絕了。」兩週前他跌倒造成尾椎骨骨折，因此授勲式得坐輪椅。他表示：「自己的事情自己能處理，不會給妻子添麻煩。」

山本拓擔任眾議院議員期間，曾任農林水產副大臣，以及政治倫理・公選法改正特別委員會、綁架問題特別委員會等多個委員長職務。他原本名列今年春季敘勲名單，但因2月中風之故，經復健逐漸恢復健康後，改在秋季敘勲儀式領獎。