就在美方宣布一項象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國大陸購買美國大豆的步調似乎停滯了。

綜合彭博社與其他外媒報導，據不願具名、因討論機密資訊而要求匿名的交易員表示，上月底一連串的採購、也是本季首次之後，中方進口美國大豆的動作似乎已趨於停滯。他們表示並未得知新的裝運計畫。這項暫停引發外界疑慮：全球最大美國大豆買家是否會如美國總統川普（Donald Trump）政府所宣稱的那樣大量採購。

美方表示，北京承諾在今年底前購買1200萬噸大豆，並在接下來三年內每年採購2500萬噸。不過，中方尚未證實川普團隊提到的具體採購數字。但北京已下調美國大豆關稅，並解除對包括CHS Inc.在內的三家美國出口商的進口禁令，此舉被視為對美方近期善意動作的回應。

新加坡StoneX Group農產品經紀人康偉強（Kang Wei Cheang，音譯）指出：「業界普遍認為，據報中國承諾採購1200萬公噸美國黃豆比較像是外交姿態，而非具體貿易協議。」

中國大陸過去幾個月已大量採購南美大豆，目的在於分散來源。因此，無論與美國是否達成任何貿易協議，中國未來幾個月的大豆需求都被預期將會下降，這是根據荷蘭合作銀行（Rabobank）穀物與油籽資深分析師皮斯托亞（Vitor Pistoia）的說法。

根據部分業界估算，中國大陸壓榨廠仍需要填補12月至1月的部分裝運量，直到全球最大出口國巴西的新季大豆上市，不過需求量僅會落在幾百萬噸。這樣一來，中方對美國大豆的需求仍遠低於華盛頓所稱的今年採購目標。

此外，交易員指出，美國大豆目前仍面臨13%的關稅，而加工成本將導致中方壓榨廠出現巨額虧損，使得中國大陸商業壓榨廠幾乎沒有動機去下單採購美國貨。