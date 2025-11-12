大學生心理壓力逐年提升， 中華民國諮商心理師公會全國聯合會今天公布大學生壓力調查，大四學生，在面對壓力時展現出較佳的心理韌性，能將壓力視為自我成長的契機，因應壓力的能力較好。調查發現，97％大學生支持青年心理健康支持方案，但實際求助比例僅有20％，多數學生仍偏好傳統面對面的心理諮商，也有部分學生嘗試使用AI工具調節情緒。

近年由壓力、情緒引起的校園危機事件屢見不鮮，學業壓力、人際關係與未來不確定感增加，大學生的心理壓力逐年升高。全聯會續2023、2024兩年的大專學生壓力調查計畫，結合「社會情緒學習(SEL)」的議題，廣納全台2558份大專院校學生樣本，期待了解大學生心理韌性的現況。

共同參與調查的國立台北教育大學心理諮商學系教授陳柏霖指出，「壓力心態」是最為重要的轉換器，能決定壓力到底是推動進步的能力，或是阻力。特別是大四學生，在面對壓力時展現出較佳的心理韌性，能將壓力視為自我成長的契機，因應壓力的能力較好。

調查也發現40％的大學生社會情緒能力佳，這些學生雖傾向低估自身能力，但具備高度的自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性與自我善待。這種「謙虛而自覺」的特質，正是提升社會情緒能力的重要關鍵。然而，仍有5％社會情緒能力較弱的大學生，因為對自己不夠瞭解，在生活適應和調適能力都遇到困難，校園仍需加強針對高風險族群的心理支持與輔導措施。

在心理求助行為方面，97％的大學生支持青年心理健康支持方案，但實際求助比例僅有20％，多數學生仍偏好傳統面對面的心理諮商，也有部分學生嘗試使用AI工具調節情緒。

師大學生會會長黃莨騰指出，大學生正處於獨立與依賴並存的階段，在學業、未來規劃與人際互動中面臨多重壓力，更需要外界的引導與支持。政大研究生學會副總幹事林祐表示，與大學生不同，研究生的心理困境來自於「不被看見，不能停下」，擔心老師誤解、論文進度不能停，無法為自己按下暫停鍵，導致心理調適更加困難。

台灣諮商心理學會副理事長王郁茗提醒，應注意AI新工具的使用，是否能真正提供學生實質協助。諮商全聯會常務理事胡延薇也呼籲提升心理諮商資源的可及性，擴展服務範圍，亦可透過公眾宣導、名人的倡議，減少心理諮商的污名化，讓更多學生勇於尋求專業協助。