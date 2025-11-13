民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安部門立案偵查，並威脅展開全球抓捕；而總統賴清德11日則點名立法院長韓國瑜應聲援，韓昨日亦回應表示，「從賴清德點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥」。對此，資深媒體人陳揮文直言，沈會被大陸查，不是因為沈在立院的表現，而是因為其家族在大陸有開公司，而賴作為總統卻「降格」評論此事，還點名韓聲援沈，「一個是總統，一個是立法院長，這個會被大陸笑。」

陳揮文12日在節目《新聞大白話》中表示，沈伯洋被查，難道是因為他在立法院的質詢，或是對總預算案做了什麼嗎，並不是，現在大陸在追究的，是沈跟沈父之前在大陸開公司，「就是從大陸買了很多東西賣到中南美洲賺差價」。陳揮文也補充，其實很多貿易商都是這樣，這個就是進出口貿易，各國都一樣。

陳揮文也進一步說明，至於沈伯洋是否涉及洗錢或逃漏稅等刑事爭議，或者創辦黑熊學院等，都是沈在當立委之前的事情。陳揮文也說，他之前看沈伯洋稱自己在補習班當老師、很窮，攢了錢才去美國念書，「是嗎？你爸賺紅錢就賺多少，你（沈）少來這套。」

「你有辦法去美國唸書，還買房子？」陳揮文質疑，他並批黑熊學院在台灣就是鬧劇，「我很抱歉，在我的主觀看法裡曹興誠跟沈伯洋就是小丑」，搞那些亂七八糟的東西，對保衛台灣有什麼用嗎？

最後，陳揮文強調，沈伯洋還沒被抓，而賴清德卻故意在媒體的聯訪中點名韓國瑜，叫韓以立法院長來召集朝野聲援沈伯洋，「你（賴）總統去點名立法院長，你們一個是總統，一個是立法院長，你這個會被大陸笑」。

而陳揮文昨在其直播節目也提及，如此賴以總統之尊去回應央視點名沈伯洋一事，其實是降格，顯示戰略定力不夠。