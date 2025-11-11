不藏了？吳宗憲質詢砲轟「講什麼話」 卓榮泰反嗆「中國話」自打綠營臉 @ChinaTimes ​

行政院長卓榮泰今（11）日赴立法院提出施政報告並備詢，面對國民黨立委吳宗憲在質詢時，提及立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓毀憲亂政，卓則回應稱是國民黨、民眾黨癱瘓憲法法庭，拒絕通過總統賴清德提名的大法官人選，兩人爆發激烈口角。期間吳更傻眼質疑「你（卓）講那什麼話？」；卓則火爆打斷發言，開嗆「我講中國話、台灣話啦」。

吳宗憲在質詢中表示，「現在時間暫停，我陪你去總統府請命，拜託總統趕快提名大法官人選好不好？」卓榮泰回應，「總統府不是我們想去就可以去」。吳宗憲再說，現在是總統沒有提名人選到立法院，現在是本末倒置，卓則回「總統沒有提過兩次嗎？」吳也說明「他提了兩次，但人選有問題啊。」

對此，卓榮泰回應「那你們為什麼要把人數設置成這樣子，讓大法官無法運作」，兩人爆發口角衝突，吳也傻眼質疑，「你（卓）講那什麼話？」卓也打斷吳的發言，火爆表示「我講中國話、台灣話啦」。

吳宗憲也怒指，「今天立法院是總統府的立法局嗎？總統提什麼人選我只能蓋橡皮章同意嗎？」立委都負責任的實質審查，憑什麼說立法院審查出來的大法官不合格有錯，卓則回，形式上有實質審查，事實上是黨意凌駕一切，不是嗎？

兩人在議場唇槍舌戰未歇，吳宗憲也無奈表示，「院長，我今天不是來跟你吵架的」，卓則回說「你就是來吵架的」。