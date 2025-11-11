不藏了？吳宗憲質詢砲轟「講什麼話」 卓榮泰反嗆「中國話」自打綠營臉 @ChinaTimes ​

在野猛攻行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金等預算，藍委吳宗憲11日以服兵役、《稅捐稽徵法》為例，質疑若人民聲請釋憲，是否就不用服兵役跟繳稅？行政院長卓榮泰反擊在野封殺大法官人事案，黨意凌駕一切，並要求不要為政治目的置法律而不顧。卓榮泰與吳宗憲攻防不斷，但也允諾若未來釋憲結果合憲，就會準備相關預算及程序。

立法院院會11日續邀卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。吳宗憲舉例，若有役男覺得《兵役法》限制其人身自由屬於違憲，就自行決定拒絕入伍並聲請釋憲，以及若有人認為《稅捐稽徵法》限制財產自由處分權，因此聲請釋憲並不繳稅，或有人被判決有罪要入監服刑時，認為《刑法》或《刑事訴訟法》侵害人身自由權所以聲請釋憲，可否就拒絕入監服刑？

卓榮泰回應，中華民國《憲法》規定，服兵役是國人應盡義務，所以服兵役這件事情沒有違憲的空間。吳宗憲認為卓榮泰未回答問題，卓則反批「因為你的問題陷阱很多。」

吳宗憲嗆不守法 卓揆怒指違憲

吳宗憲表示，立法院三讀通過的也叫法律，但卓榮泰一直說法律有規定人民必須遵守，那為何行政院長卻不遵守立院三讀通過的法律，一直用「我認為違憲、我聲請釋憲中」就不遵守。卓榮泰反批，因為立院通過的法律案跟預算案，大幅增加行政院歲出，但沒徵詢行政院、也沒指出資金來源，這都違反《憲法》跟《預算法》，自己一而再再而三提醒各個立委，「吳委員你是法律出身，你應該清楚，你不要為了政治目的置法律於不顧」。

卓榮泰也質疑，為何大法官不能做暫時處分？是在野封殺大法官，每次都不讓大法官人事通過。吳宗憲則稱，自己願意現在陪卓榮泰去總統府請命，拜託賴總統趕快提名大法官人選。卓榮泰反擊，總統府不是想去就可以去，且難道賴總統沒提名2次名單嗎？

大法官無法運作 2人互批

吳宗憲批評，但賴總統提名的大法官人選有問題。卓榮泰續批，「那你們為什麼要把人數設置成這樣？讓大法官無法運作。」而吳宗憲不滿反擊，講那什麼話？卓榮泰也反嗆，「我講這個是中國話、台灣話」。

吳宗憲強調，在野都是實質審查，憑什麼認為立院覺得不合格的大法官沒錯？卓榮泰稱，「形式上有實質審查，事實上是黨意凌駕一切，不是嗎？」吳宗憲反問，那民進黨全部都同意，也是黨意凌駕一切嗎？自己不是來跟卓榮泰吵架的，而是想問程序，但卓榮泰的作為卻顯示是「違法院長」，讓民進黨政府失信於民。

卓榮泰說，吳宗憲現在是立委並非檢察官，無權在此處說誰違法不違法，但立委不依照《憲法》、《預算法》規定，大幅增加歲出卻未徵詢政院意見，沒指出資金來源；只要釋憲結果合憲，行政院就會依法編列且追溯，但倘若違憲的話就不編列，「如果我現在編了，萬一違憲的話，我就變成違憲的院長」。但吳宗憲認為歷任行政院沒人這樣幹，卓榮泰反酸「歷任國會也沒人這樣幹」。

惡法亦法？吳宗憲批卓耍嘴皮

吳宗憲稱法律人都知道一句話叫「惡法亦法」，卓榮泰反指「你承認你是惡法嗎？」讓吳宗憲再轟卓榮泰耍嘴皮，是指法律系都知道「惡法亦法」這句話，意指即使今天厭惡該法律也得依法行政。卓榮泰續稱，吳宗憲可以跟國人講惡法亦法，但行政院不能違憲，且法律系也有老師曾打給他，認為政院應堅守《憲法》立場。

卓榮泰也指，吳宗憲有志於參選地方首長，如果地方議會增加預算，卻不經過吳的同意，作何感想？

最後，在吳宗憲與卓榮泰持續唇槍舌戰下，吳宗憲請卓榮泰承諾，若釋憲結果合憲，就要公告追溯補回的SOP，以及應有逾3.8萬名警消適用依法請領退休待遇，要讓每個人查詢確切情況。卓榮泰說，倘若到那天，內政部等單位會將程序跟預算都準備好。