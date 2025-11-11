隨著2026九合一大選腳步逼近，有關首都市長選舉，國民黨現任市長蔣萬安將尋求連任，但綠營台北市長人選仍未定，目前只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布角逐；而同樣被點名是熱門人選的綠委王世堅日前表示，真正的大咖要像是行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君。對此，卓今（11日）回應，「我跟所有的國人一樣，每四年都會去選一次台北市長。」

卓榮泰今上午到立法院備詢，接受媒體聯訪時，被問及王世堅推薦卓院長適合代表綠營參選台北市長一事；他對此回應，首都市長是非常重要工作，一定要跟中央充分配合，「我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長。」

王世堅9日在網路節目《下班瀚你聊》節目中表示，還是會跟民進黨懇切的表達說，有比自己更適合的人，黨應讓最強的人出來，台北市議員苗博雅也是參選台北市長的適合人選，跟苗博雅在議會共事兩屆8年，苗博雅不是民進黨籍，但民進黨的想法是「成功不必在我」。若民進黨提名吳怡農參選台北市長，他也一定全力幫他。另針對民進黨秘書長徐國勇提及會有更「大咖」的人參選台北市長，王世堅認為，行政院副院長鄭麗君，或是行政院長卓榮泰出來參選，這個才真的是大咖。