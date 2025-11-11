全民普發1萬元陸續開放領取，民進黨宣傳稱民眾若不了解流程，請找最近的黨公職服務處。綠委吳思瑤更高調稱「領1萬，找民進黨！」網友對此酸爆「不自打臉就不是民進黨了」、「爭功諉過世界第一」。還有粉專呼叫曾倡議拒領1萬的法師釋昭慧「這裡有人當你吃素的！」

民進黨官方臉書7日PO出圖卡稱「1萬元怎麼領？民進黨協助您！」指出各地黨公職設有便民服務站。而吳思瑤10日更進一步高調宣傳：「領一萬，找民進黨！」但被挖出她在大罷免期間曾批評白掏空國庫，認為違憲、債留子孫，認為藍白砍預算又大灑幣，是操弄雙標。

6.3萬追蹤的粉專「刺綠酸水」做對照圖嘲諷吳思瑤前後態度的丕變，過去批普發1萬違法違憲，如今卻喊「領1萬找民進黨」。

粉專「政客爽」則提到7月份時，民進黨從賴清德、卓榮泰到所有民代都在反對普發1萬，整天舉著牌子寫「舉債發現金、債留下一代」、「違法違憲」。他質疑，明明是所有納稅人貢獻的納稅錢，扯什麼領1萬找民進黨，民進黨要拿自己的黨產來發嗎？

政客爽直言：像這種反覆自打臉的政黨，全世界都罕見。刺綠酸水則說「呼叫師太，這裡有人當你吃素的！」諷曾喊拒領的法師釋昭慧。

網友表示「太好笑，完全沒有立場」、「就雙標黨啊」、「好啊，每個人都去找她，順便問問前後說法不一是怎麼回事」、「不打自己臉就不是民進黨了」、「可是為什麼一點都不覺得意外呢」、「爭功諉過世界第一名」、「民進黨入黨準則：臉皮要超厚」、「所以是違法違憲服務站？」

之前釋昭慧曾倡議「拒領」普發1萬，行政院長卓榮泰也曾表示研擬增設拒領選項。對此，國民黨發言人李明璇發短影音直批「政治尼姑」，釋昭慧對相關說法疑似研擬提告，稱「刑事嫌犯再添二例，常聽網路戲語：某人可不是吃素的！果然吃素的容易讓人軟土深掘？」此外，釋昭慧10月17日曾針對直接入帳發放1萬對象，質疑：這些民眾被「強制接受」普發1萬，還有人敢說拒領選項是「多此一舉」嗎？