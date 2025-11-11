面對美國對等關稅政策最新進度，行政院長卓榮泰11日表示，台美雙方都希望盡快談妥，但時間點並非我方可單方面決定，不過「最近應該會有些進展」。而若美國最高法院判美國總統川普關稅政策違憲，是否可要回台灣被課徵的關稅？經濟部長龔明鑫指出，等美方判決出爐後2周內會提報告。

立法院院會11日續邀卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。藍委賴士葆表示，針對美國關稅部分，究竟何時可以搞定台美關稅不要20％＋Ｎ，爭取不疊加關稅？卓榮泰回應，雖然沒有到美國，但都有實際參與整個作業，認為現在已經到最後階段，因為全世界也只剩下台灣。

賴士葆認為，卓榮泰此話在一個月前就說過。但卓榮泰稱「美國政府停擺」、「很多事情停下來」，使賴士葆反嗆，美高層明明沒停擺，不要隨便亂講。

賴士葆追問，今年年底能否搞定關稅？卓榮泰說，台美雙方都希望盡快談妥，但時間點並非我方單方面意願決定，「我們會努力盡快，我跟委員承諾，努力盡快，而且最近應該會有些進展」。

此外，賴士葆關心，美國最高法院近期在審理川普關稅案，而川普可能會輸，因為看到不分黨派的大法官都認為川普違憲，須賠20兆美金，倘若川普違憲，廠商從今年8月開始一直付20％＋N關稅，能否討回來？

卓榮泰說，對等關稅是美國對全世界普遍性的課稅，並非單對我國，所以要脫離這樣的秩序，目前看起來有困難，且若想回到過去個位數關稅，現在各國看起來也無此情況。

賴士葆分析，川普若被判違憲會有3結果，一是不溯及既往，課了拿走就拿走；二是部分溯及既往，過去課多少就拿部分回來；三是全部溯及既往，而經濟部有無做沙盤推演？

龔明鑫回應，美國最高法院都還沒判，如果要返還就會有政策，而賴政府也會協助廠商爭取權益，但在美國最高法院判決前若做報告，恐影響台美互動，因此允諾判決出來後2周內提報告。