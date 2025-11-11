火車準點開走？民眾黨限期藍白合「最晚明年3月」 吳宗憲現身回應了

民眾黨主席黃國昌正積極布局參選新北市長，黨秘書長周榆修昨（10）日表示，藍白合最晚明年3月前要決定，「火車時間到了就開走」。對此，國民黨立委吳宗憲今做出回應了。

吳宗憲表示，2026選舉是在年底，所以其實本來在明年3月之前，應該是可以合作的部分都能談妥了；而以目前的狀況，在野本來就要積極的合作，例如聯合政府或一些積極合作，這在歐洲或很多國家、民主國家都有相同的例子，「我想大家都是善意的，都有一致的目標」。

吳宗憲坦言，對於藍白能夠整合，他們都是樂觀的，至於說要不要設一個期限？他表示會尊重民眾黨想法，但是目標就是希望在野能夠好好的整合。他強調，目標幾乎都是一致的，比較不一致的部分都是小項目，大方向其實大家一致，「其實我們本來就應該好好的團結合作」。

被問到國民黨主席鄭麗文啟動下鄉，吳宗憲指出，現在要做的有8個字「橫向管理、垂直整合」，所以從黨中央到各地方黨部，本來就會加強聯繫。他過往可能聯繫上會比較尊重各地方自己的意願，但將來可能就是主席還有黨中央會花更多的時間，在跟地方做接觸，橫向也會跟各個國民黨黨籍的縣市首長執政的縣市，會有很多的接觸。

吳宗憲提到，其實現在都有一個網絡已經建立起來，很快能夠了解各地方實際發生的狀況，各地方也會提供非常多的輿情資料。上下的整合、橫向的聯繫，就是現在積極在做的事情，「主席下鄉跟大家見面，了解一下地方的想法，我覺得這個本來就是一個預期內的事情」。