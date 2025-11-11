總統賴清德上月29日主持中華民國114年11月份將官晉任授階典禮，首度公開表達「反對推進統一」的態度，並強調投資國防就是投資和平，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則指出，中華民國憲法是為因應統一，而賴這話講出來有語病，「完全跟憲法不合，這叫違憲」，認為賴的說法非常奇怪。

賴清德在當時致詞指出，中共當前持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，對國防安全造成壓力，台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」。投資國防就是投資和平，持續推進不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝新訓練、新思維、新裝備、新科技等方向前進，讓國軍更現代化與彈性化。

針對賴的言論，吳子嘉11日在節目《董事長開講》中指出，賴指出了兩件事情，一個是要維持現狀、另一個是要反對推進統一。吳子嘉也引述中華民國憲法增修條文進一步說明：「中華民國憲法第一句話就告訴你為因應國家統一前之需要，這什麼憲法，我們中華民國的憲法叫統一憲法。」

對於賴稱「反對推進統一」，吳子嘉也質疑，「中華民國憲法不是為因應統一嗎？怎麼你（賴）現在反對統一呢？這不是很奇怪的事情嗎」，吳子嘉強調，中華民國憲法叫統一憲法，就像《國統綱領》、《兩岸人民關係條例》、憲法增修條文也是，都「因應統一前之需要」。

吳子嘉也說，根據中華民國憲法，未來是要統一的，結果賴公開反對推進統一，「這就很奇怪，完全跟憲法不合，這叫違憲」，而違憲就是非常奇怪的一件事，吳也認為，賴這話講出來有語病。

吳子嘉補充，不過賴的文字有一個技巧，「反對推進統一，等不等於反對統一？」中華民國憲法就是擺在這邊了，那賴現在卻反對憲法，應該要跟大家介紹、交代，不是講完就算。吳子嘉也強調，當天賴是在閱兵時講的話，他也特別挑出來跟大家討論，因為外界這兩天都在關注國民黨新任主席鄭麗文，「不知道賴正在幹一個大事情，他反對統一」。