賴清德總統日前在國際旅展宣布將打造「觀光國家隊」，盼2030年觀光產值達到兆元，對此南投縣長許淑華說，多次建議總算獲總統正面回應，籲觀光政策由中央主導，串聯各縣市季節性活動，再向東南亞、歐美等市場提出具體方案，加強行銷，盼完整配套與行銷策略能呈現在明年度預算上。

「謝謝總統看到觀光對台灣的重要性」！許淑華10日受訪說，賴清德總統上任1年多來，中央對疫後觀光都沒有具體政策，終於聽到總統首度公開談論觀光政策，中央將與各縣市加強合作，與各地活動做串連，像南投世界茶業博覽會等，並對各國加強行銷。

許淑華表示，這幾年中央對觀光政策沒具體方案，靠各地政府單打獨鬥辦活動，中央僅補助支援，這並非長久之計，台灣觀光應由中央主導，交通部觀光署提出對策指引，尤其是東南亞與歐美市場提出具體行銷方案，不再只是下國際廣告，也不能僅以台北101、南投日月潭等做單點宣傳，這樣無法帶動整體觀光發展。

許淑華坦言，半導體產業對國家貢獻相當大，不過國家資源不能全部集中於半導體業，卻忽略其他產業，觀光、服務及傳統產業等養活最多基層百姓；對南投縣而言，觀光相關產業才是主要命脈，需要政府大力行銷，協助地方拓展觀光量能。

此外，國人普遍認為國旅價格很貴，事實上，僅少數高檔次的星級飯店，國旅並非都很貴，交通部應該適時澄清與宣導，避免民眾誤拿國外低價旅遊與國內高端旅遊相類比，導致國旅市場受衝擊。

許淑華建議，中央應統整串聯各縣市季節性活動，攜手地方政府，對國內外加強行銷，台灣觀光業自疫情以來，已經苦撐很長一段時間，希望這次中央能實際編列經費，並提出完整配套與行銷策略，從明年度預算上大力支持觀光。