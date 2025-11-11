市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」，數量高達15萬顆，並流向全台9縣市的超市販售，目前已緊急下架回收停售。對此，農業部長陳駿季今（11）日也表示，目前正在調查該起事件，相關來源是飼料汙染或環境汙染所致，「今天、明天應該就會有結果。」至於有藍委批評衛福部食藥署驗出毒蛋6天後才告知消費者，陳駿季緩頰，地方政府查報後，還要確認，之後才會通報食藥署。

面對外界高度關注「芬普尼」雞蛋，陳駿季今日在立法院接受媒體聯訪並指出，目前正在調查芬普尼的部分，來源究竟來自飼料還是由環境污染導致，「今天或明天應該就會有結果。」

陳駿季也指出，目前共有4批次產品列入衛福部食藥署調查範圍，農業部已與地方政府及食藥署協同處理。陳並指出，「地方政府查報了以後，他要確認，確認後才會通報到食藥署過來。」

另颱風「鳳凰」來勢洶洶，有關菜價問題，陳駿季也說明，昨天的菜價是大家預期心理，會多買一些，所以價格有波動。陳駿季也指出，觀察今天颱風的狀況，若主要產區沒有受到太多影響，菜價的波動也不會很大，可能宜蘭蔥會有影響。

綜合媒體報導指，台灣連續7年市售雞蛋未驗出農藥芬普尼殘留破功，食藥署長姜至剛昨也表示，將針對文雅畜牧場展開無限期100%逐批查驗，即日起所有交付給食品業者蛋品，經檢驗安全才放行，把關食安。目前問題畜牧場所有產品一律禁止上市，已流入市場的雞蛋全面預防性下架，全數化驗。