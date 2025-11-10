彰化芬普尼蛋流入9縣市，食藥署指出，針對生產問題蛋的文雅畜牧場即日起採逐批檢驗，至於其他雞場是否也改100％抽驗？食藥署長姜至剛說，這有違科學精神，不是全台雞蛋都有問題；民眾若買到編號「I47」開頭雞蛋，有疑慮就先不要吃，或拿到通路退貨。

食藥署今日舉辦記者會，說明彰化芬普尼蛋事件。姜至剛表示，台灣107年就開始專案執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫，至今市售雞蛋抽驗4232件，都符合規定，但這次驗到芬普尼，食藥署第一時間就命衛生局立即下架回收。

經彰化縣衛生局抽樣檢出農藥芬普尼，具噴印溯源編號「I47045-251023C」、「I47045-251027C」、「I47045-251030C」及「I47045-251103C」問題蛋品，即日起所有交付給食品業者的雞蛋，須經檢驗安全後才放行。

姜至剛說明，「I47」為畜牧場編碼、「045」為洗選場，「251023、251027、251030、251103」則為洗選包裝日期。提醒民眾辨識、不吃、退貨這類編號洗選蛋，若買到相關編號，即使已開封也可以拿發票到原購買處退貨。

此次算散發事件，未來是否可能對所有雞場都實施全面抽驗？姜至剛說，過去例行抽驗4千多件都沒問題，如今要改成100％不是對得起科學，應該精準抽驗，只針對文雅畜牧場100％抽驗，這才是科學精神。會增加抽驗頻率，但不能解讀為台灣的蛋都有危險。

姜至剛表示，已要求下架受影響15萬顆，目前確定無流入學校，液蛋也未受影響。除了洗選蛋，文雅畜牧場也提供散蛋（籃蛋）給台中一般市場2業者，一定比例已被民眾吃掉，但剩下的都已經下架回收完成，後續也將落實管制。至於市場名不會公布，避免民眾獵巫。