食藥署於公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市合計查獲進貨量約6760台斤及1萬2862盒蛋品，其中已預防性下架541台斤（下架率約8％）及4115盒（下架率約32％），已售出部分則達6219台斤（92％）及8947盒（68％），顯示多數問題蛋在公告前已流通完畢。各大通路均已完成緊急下架並持續清查退換貨。

根據食藥署提供資料，問題蛋來源為彰化縣文雅畜牧場，涉案產品包括盤蛋（溯源編號5140072715）及洗選蛋（溯源碼 I47045）。台中市政府食安處已於9日即啟動查察機制，第一時間督導業者全面下架，並確認相關蛋品未流入校園午餐供應鏈。目前正擴大稽查與抽驗作業，全力防堵問題蛋流通，確保市售蛋品安全無虞。

台中食安處啟動查察機制，督導業者全面下架有問題的芬普尼蛋。（台中市政府提供）

截至10日下午2時為止，楓康超市：鮮健盤蛋進貨2460台斤，下架481台斤，售出1979台斤。鮮健四日鮮蛋進貨420盒，下架122盒，售出298盒。鮮健巨的卵（白殼雞蛋）74盒，下架20盒，售出54盒。

全聯福利中心：富翁洗選蛋進貨5368盒，下架1340盒，售出4028盒。香草園洗選蛋進貨3500盒，下架2633盒，售出867盒。另南區民生嘉蛋行進貨55籃（20台斤／籃），合計1100台斤，售出1040台斤(52籃)，退貨60台斤(3籃)。

梧棲區龍忠蛋行進貨160籃（20台斤／籃），合計3200台斤蛋品已全數售罄，店家聲稱都是售予散客。

另，台中市政府教育局第一時間啟動校園食材查核機制，立即透過教育部校園食材登錄平台，全面檢視全市各校於10月23日至11月7日期間使用的蛋品來源與批次紀錄，結果顯示均未使用相關藥物殘留的雞蛋，請家長與師生安心，教育局將持續加強查核作業，守護校園食安不間斷。

食安處強調，市府從113年迄今已抽驗蛋品共226件，其中86件進行禽畜產品農藥殘留檢測（含芬普尼代謝物），結果皆符合規定；食安處並提醒民眾，如家中仍留有該畜牧場或溯源碼的蛋品，請暫停食用，並持購買單據至原購買通路進行退換貨，建議撥打各通路的客服電話詢問，確保自身消費權益。