新竹縣議會10日總質詢，民進黨新竹縣議員楊昌德指出，近日接獲彰化縣衛生局通報竹縣超市進貨疑慮蛋品，縣府應加強稽查，避免發生類似問題；對此，新竹縣長楊文科表示，已啟動預防性下架並稽查，杜絕流通。

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，15萬顆問題雞蛋流向新竹縣等9縣市，楊昌德質詢指出，竹縣有不少雞蛋貨源來自中南部，縣府應提醒業者注意雞蛋來源，也要對縣內畜牧場用藥安全把關，做好養雞場的輔導和管理。

至於彰化芬普尼蛋的議題，楊文科在會中表示，新竹縣衛生局接獲通報，已立即啟動預防性下架稽查，杜絕流通，將持續管控，不讓芬普尼蛋流入竹縣。衛生局長殷東成則表示，接獲彰化縣衛生局芬普尼蛋通知，本局立即稽查並預防性下架，未來會持續追蹤，做好流向管控把關。

此外，楊昌德也關心非洲豬瘟後續狀況，新竹縣動物保護防疫所長何志豐表示，目前全縣養豬場已做完三輪疫調及監測，目前豬隻狀況良好，本所會持續監測及相關防治作業，確保豬隻安全。

何志豐指出，同時將持續督導竹縣養豬場落實「門禁管制、消毒清潔」，並加強市場環境與運輸車輛的清潔消毒。