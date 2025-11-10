「芬普尼」蛋流入市面，嘉義縣、市衛生局今(10日)啟動食安應變機制，針對轄內全聯福利中心等通路全面清查，嘉義縣確認全聯新港中山門市進貨20盒全數售出，另中埔中山門市進貨7盒全數退運，未流入市面，至於嘉義市19家全聯架上已無問題蛋品，經全聯提供資料，嘉義市全聯有進20盒問題蛋，應已全數賣出。

嘉義縣7日傍晚接獲通報，隨即進行全面稽查，查核結果，全聯中埔中山門市曾進貨「富翁洗選蛋（白殼）」10粒裝7盒，7日當天全數退運，全聯新港中山門市則進貨同品牌10粒裝20盒，該批產品已全數售出。

嘉義縣衛生局今(10日)啟動食安應變機制，針對轄內全聯福利中心等通路全面清查。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉縣衛生局要求門市在賣場明顯處張貼公告，提醒購買相關批號蛋品的消費者可憑原交易發票辦理退貨，以保障權益，強調清查後，問題批次蛋品未流入嘉義縣其他全聯門市，會持續監控蛋品稽查與檢驗，全力把關食安。

嘉義市衛生局指出，今全面清查嘉義市19家全聯門市，貨架上已無該批次產品，根據全聯提供的資訊，「富翁洗選蛋（白殼）」10粒裝有20盒進到嘉義市的門市，全聯後端正在清查是全數完售或部分退貨。