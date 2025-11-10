高雄市甲仙區今日下午1時發生芮氏規模5.3地震，深度7.8公里，屬於極淺層地震，氣象署指出，本起地震與今年1月21日發生在嘉義縣大埔芮氏規模6.4地震不同，屬獨立事件，提醒民眾留意3天內有規模4.5至5餘震。

根據氣象署資訊，高雄市甲仙區10日下午1時發生芮氏規模5.3地震，高雄市政府北北東方72.1公里處，深度7.8公里。

氣象署科長邱俊達今日表示，本起地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞所致，主要在嘉義縣大埔、高雄市桃源、台南市楠西造成4級震度，時間約10秒，氣象署已針對嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市發布國家級警報，中南部其他地方則落在2至3級震度，提醒民眾留意未來3天內有芮氏規模4.5至5地震。

他指出，從歷史資料來看，本起地震與今年1月21日發生在嘉義縣大埔芮氏規模6.4地震深度不一樣，前者深度7.8公里，後者15公里，研判2起地震為獨立事件。