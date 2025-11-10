歷經20年的規畫與設計，俗稱北棟大樓的「嘉義市市民中心」工程統包案，今年8月正式與得標廠商簽約，但設計外觀示意圖曝光後，社群輿論負評不斷，許多民眾反應像「生命園區」、「靈骨塔」，嘉義市議員鄭光宏建議市府與設計團隊多溝通，調整圖面，市府工務處長蘇文崎回應，設計仍未定案，目前曝光版本只是競標時的示意圖。

鄭光宏今(10日)在市議會局處工作報告上質詢工務處，指「嘉義市市民中心」外觀示意圖6月公布後，市民反應及社群輿論負評不斷，有人認為太莊嚴、肅穆，形象類似官署衙門，不容易讓人親近，多數人認為看起來像生命園區、紀念館，也有人覺得跟南棟大樓建築風格差異極大，視覺感受格格不入。

俗稱北棟大樓的「嘉義市市民中心」外觀示意圖被批評像「生命園區」、「靈骨塔」。(鄭光宏提供／呂妍庭嘉義傳真)

鄭光宏說，不希望用網路輿論否定設計師的理念，且承攬的劉培森建築師事務所在業界大咖、很有料，也參與國內外許多知名公共建設設計大案，但希望設計能考慮民眾的想法、心聲，畢竟這是會改變嘉義市城市景觀、未來發展的重要地標。

蘇文崎解釋，曝光的建築外觀只是統包團隊當初競標提出的想像示意圖，目前正進入初步設計階段，市府也有聽到民眾建議，已請設計團隊多理解嘉義市的人文歷史和特色，進行建築物外觀設計、調整，目前都還沒有定案。

蘇文崎說，從期程和審查時間推估，預計明年初地下室開挖工程前，就會對外界公布定案的建築外觀示意圖。

鄭光宏進一步詢問，未來南、北棟大樓的建築風格如何？蘇文崎說，當初南棟在設計上有缺陷，風格跟嘉義市沒有太大關係，所以市府未再跟當初的設計師合作，未來北棟設計是獨立發展，但會適度調整南、北棟的界面。

鄭光宏強調，市民中心完工後，將矗立在市中心至少50年以上，不僅是嘉義市的地標建築，也代表這個時代「木都」作為嘉義市城市品牌的時代意義，更是這座城市的象徵，期勉市府與工程團隊應全力以赴，如期如質完工。