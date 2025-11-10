市售高達15萬顆的雞蛋被驗出農藥殘留芬普尼，新北市長侯友宜今（10）日表示，目前整個查核的流向是沒有流入新北市，但新北會積極加強產品查驗確保食品安全。

侯友宜表示，按照目前整個查核的流向，是沒有流入新北市，不過他已經特別再跟衛生局叮嚀，要加強市售蛋的通路查核，也掌握各地區的資訊，「中央跟各地方的衛生局，我們都會全力來做合作」。

侯友宜強調，其實新北市在整個食品安全，平時就是積極的加強產品查驗來確保食品的安全，「這個部分我們一定會做到落實」。