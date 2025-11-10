彰化一處蛋場的雞蛋驗出農藥芬普尼殘留0.03ppm，為容許值的3倍。基因醫師張家銘表示，芬普尼最可怕之處，是會損害神經系統的穩定性，讓人易焦慮、入睡困難，若雞蛋遭汙染，毒素易累積在蛋黃，建議要防範，應從減少暴露與增加代謝力著手，例如選擇來源乾淨的雞蛋，多吃深綠色蔬菜、莓果等食物。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專發文指出，芬普尼被廣泛使用於農業、寵物防蚤、防蟲藥劑中，針對昆蟲神經系統中主要的抑制性訊號—γ-胺基丁酸（GABA）受體下手，讓昆蟲無法抑制神經興奮，產生癲癇、麻痺、甚至死亡。

慢性毒蠶食掉神經系統的穩定性

張家銘表示，人體的大腦與中樞神經也有GABA受體，協助放鬆、入睡、穩定情緒，而芬普尼是一種慢性毒，不會讓人馬上不舒服，卻像一把刀，一點一點損害GABA，削掉神經系統的穩定性，造成焦慮、易怒、入睡困難、過動或注意力不集中等，有如大腦的煞車系統壞掉。

張家銘表示，雞隻接觸到芬普尼後，毒物會跑進牠們的脂肪、肝臟，再進到蛋黃，蛋黃脂肪含量高，就像一個化學收集罐，讓這類脂溶性毒物持續累積，人類吃下去、摸到、吸到，也會累積在脂肪組織裡。

減少暴露與增加身體代謝力

張家銘表示，更麻煩的是，芬普尼的代謝物芬普尼-亞砜（Fipronil sulfone），毒性更強、存留更久，還不容易被身體分解，想要避免芬普尼的毒害，重點應放在減少暴露與增加代謝力。

張家銘具體做到以下5件事，包括1.選擇乾淨來源的蛋與雞肉，特別是孕婦和孩子。2.避免含有芬普尼的寵物除蟲用品，尤其是有嬰幼兒的家庭。3.越原型食物越好，少加工、多天然。4.每天吃深綠蔬菜、莓果、海魚、橄欖油、薑黃、綠茶，支持粒線體與肝臟排毒。5.每天動一動、曬陽光、睡得好，讓神經節律回到正軌。