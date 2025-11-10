食品藥物管理署9日公布彰化縣一家畜牧場生產的雞蛋驗出農藥「芬普尼」超標3倍，分別流向南投縣、台中市等9縣市。南投縣衛生局表示，7日已收到彰化衛生局通知，立即展開追查，發現問題雞蛋流向全聯、楓康超市，迄今查扣該批號總計810盒、共8100顆。

彰化縣一家畜牧場生產的4批雞蛋經過檢驗發現農藥殘留芬普尼超標，數值高達0.03PPM，遠超過法定標準0.01PPM，15萬顆問題蛋，當中3萬顆則分散於各縣市零售商，其餘12萬顆流向全聯、楓康等連鎖通路，應下架回收的市售包裝蛋品共9項，包括：

1.四日鮮蛋(溯源碼I47045-251103C)

2.巨的卵(I47045-251103C)

3.大巨蛋(I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

4.悠活鮮蛋(I47045-251023C)

5.富翁洗選蛋(I47045-251023C、I47045-251030C)

6.初卵頭窩蛋(I47045-251023C)

7. 四季巨蛋(I47045-251023C)

8. 香草園(47045-251027C、I47045-251103C)

9. 鮮健蛋品(I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

南投縣衛生局指出，7日收到彰化衛生局通知「鮮健蛋品」檢出「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」與規定不符案，迄今追蹤全聯、楓康超市下架該批號總計810盒。提醒民眾可檢視家中雞蛋溯源碼是否為「I47045」，若批號為 I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C，應立即停止食用，並憑發票至原購買店退貨。