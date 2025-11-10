彰化縣衛生局上月27日抽驗蛋品，查出白殼「鮮健蛋品洗選蛋」芬普尼農藥超標，衛生局依雞蛋溯源碼，追查出是彰化一家養雞場所生產的雞蛋，衛生局也因此將該蛋場10月3日至11月5日間所生產共15萬顆雞蛋預防性下架，為追查污染源，縣府農業、衛生及環保單位今日都到場了解，目前初步排除飼主違規使用環境用藥。

因芬普尼為環境用藥，縣府環保局表示，經現場查看畜牧場所使用的藥物，皆為合法動物用藥，加上經詢問飼主用藥情形，目前初步排除飼主有使用環境用藥；另特殊環境用藥需向中央申報，經向中央查詢，近期附近也並未有業者使用特殊環境用藥進行清消。

彰化縣政府今日出動多個單位，至驗出芬普尼農藥超標的畜牧場了解，並進行採驗。（彰化縣政府環保局提供／葉靜美彰化傳真）

此外該雞場周邊有飼主自有稻田，但目前正值稻作生長期，非農藥使用時段，飼主雖否認用藥，縣府今日出動多個單位，仍針對該養雞場四周環境，特別土壤、水源等進行採檢，期能進一步釐清污染源。

彰化縣衛生局配合中央計畫，在10月27日針對市售蛋進行抽驗，在得知採檢結果後，衛生局長葉彥伯表示，為食安考量，除將下架蛋品時間擴大為10月3日至11月5日間所生產雞蛋，共計15萬顆，在得知檢驗結果後，後續至洗選場再抽驗10月27日至11月5日間的蛋品，10件有8件合格，顯示其污染源並不具持續性及全面性，但仍需農政單位進行後續查驗。