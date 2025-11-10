日本知名主播菅谷大介，2022年被診斷出胰臟癌，經過手術後回歸職場，不時分享抗癌經過，沒想到本月8日傳出病逝的消息，享年53歲，噩耗傳出後，震驚一票網友。

根據日媒報導，菅谷大介本月7日結束工作返回家中後，突然感覺到身體不適，緊急就醫治療，沒想到病情急轉直下，隔天就因為消化道出血病逝，他在生前就多次健康亮起紅燈，2021年健檢做超音波發現異狀，隔年1月被診斷出罹患胰臟癌，4月接受腹腔手術後，僅休養一小段時間，便於月底重返工作崗位，8月決定公開病情，透過社群及主持的節目分享抗癌過程。

菅谷大介1997年進入電視台就職，參與綜藝節目及新聞錄製，以及主持《news every. Saturday》、《バゲット》等節目，體育方面，負責播報職業摔角、高爾夫球等賽事轉播，2022年進行抗癌手術後，便以管理職身分監督主播部門，如今傳出噩耗，讓電視台全體員工感到震撼及悲傷，高層也對他多年來的貢獻表達感激之意，對他致力於主播及管理職務的奮鬥，感到極度肯定，並向家屬致上誠摯的哀悼。