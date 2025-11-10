彰化縣衛生局抽驗雞蛋檢出殘留芬普尼超量，並流向雲林等縣市，雲林縣衛生局10日表示8日即前往縣內37家全聯及1家大全聯販售點稽查，共進貨4000粒問題蛋，860粒下架，其餘3000餘粒已賣出，10日再派員前往全聯38家販售點，確認是否確實全面下架。

雲林縣衛生局調查，雲林全聯進貨的問題蛋品有2種，包括富翁洗選蛋（白）80盒（每盒600g10入）與香草園洗選蛋（白）320盒（每盒600g10入），即共有4000粒問題蛋流入雲林，其中3家販售點的86盒共860粒已下架，其餘均賣出，若消費者覺得蛋品有疑慮，可持發票與產品向店家退換貨。

縣教育處說，學校師生與家長都很擔心問題蛋會流向校園，經調查，學校蛋品供應商都沒有買到問題蛋，請大家放心。

雲林一家早餐店老闆說，這幾天不少顧客關心是否會吃到問題蛋，他回答「安啦！查過了沒問題」，因為蛋品都由固定廠商提供，詢問後確定沒有向全聯或彰化文雅畜牧場進貨。

虎尾李姓民眾日前去全聯買了1盒蛋，看到問題蛋流向全聯與大全聯，對照品項後發現可能買到問題蛋，馬上拿去退貨「身體健康最重要，謹慎一定準沒錯」。北港蔡姓民在全聯買了2盒蛋，雖不確定是不是問題蛋，但還是拿去退掉，認為最近還是少吃蛋比較保險。