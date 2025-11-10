高市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通報，彰化縣殼蛋產品共3品項疑似含農藥「芬普尼」超標，並流向高市大全聯鳳山店。稽查小組確認大全聯鳳山店共進貨242盒，售出211盒，初步判斷絕大多數為零售自用為主的消費者購買；至於彰化縣毒「散蛋」是否流向高雄？高市衛生局指出，目前未接獲彰化縣衛生局通報。

據了解，彰化縣15萬顆蛋其中有12萬顆進入全聯等大型通路商，剩餘3萬顆散蛋去向正在釐清；高市衛生局指出，目前未接獲彰化縣衛生局通報「散蛋」流入高雄的銷售通路，至於大全聯鳳山店售出的211盒蛋，初步判斷皆為消費者零售自用。

高市衛生局稽查小組指出，大全聯鳳山店10月24日進貨，分別為四季巨蛋14盒、初卵頭窩蛋28盒、悠活鮮蛋200盒，總共242盒。

11月7日稽查人員前往賣場時，貨架上只剩四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒、悠活鮮蛋3盒，共31盒，已立即全數下架，至於已經賣出的211盒，大全聯鳳山店並未依指示主動積極通知消費者，衛生局依違反《食品安全衛生管理法》，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。