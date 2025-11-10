31歲「護理系女神」謝侑芯猝逝於馬來西亞，震驚台馬娛樂圈。大馬歌手黃明志涉有重嫌，當地警方正在積極偵辦，今（10日）確定再延扣3天，外界高度關注案情走向。事後網路瘋傳謝侑芯疑似赴海外伴遊、甚至涉不法交易等揣測。對此，AV女優娃娃(翁雨澄)接受《中時新聞網》訪問回應，我和黃明志約x多次，「他不會給任何的費用」。

女優娃娃說：「雖然和侑芯不熟，只見過幾次面，但我相信網紅謝薇安說的，他（黃明志）可能會約每一位合作的女生。」她坦言，今年3月飛往馬來西亞，是因與黃明志本來就有私交，「沒去過當地，對方帶我去旅遊。」

女優娃娃(圖左)認了和黃明志是X友。(照片/女優娃娃提供、翻攝黃明志臉書)

娃娃希望替謝侑芯澄清：「我覺得侑芯應該跟我一樣，就是沒有收錢，就只是因為旅遊邀約才過去。」娃娃再次強調自身經驗：「網路都說她一定有拿錢，但我覺得黃明志是不會給錢的，他頂多負擔房費，不會額外給任何費用。」談及與黃明志私下親密互動，娃娃透露，「他會說很想我、只有對我這樣，說很喜歡和我在一起x的感覺。」娃娃強調黃明志和謝侑芯純粹是X友關係，「不要再污名她了」，駁斥外界伴遊揣測。

女優娃娃(圖右)今年3月受黃明志之邀赴馬來西亞「神秘之旅」。(照片/女優娃娃提供)

★未經判決確定，應推定為無罪。