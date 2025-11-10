大馬歌手黃明志捲入「醫護系女神」謝侑芯命案，真正死因仍待調查。涉有重嫌的黃明志遭馬來西亞警方二度延扣，今（10日）確定再延扣3天，也讓外界高度關注案情走向。AV女優娃娃接受《中時新聞網》訪問坦言，曾與黃明志多次約X，「在馬國對方還拿『快樂水』給我喝。」

女優娃娃回憶，兩人早在2019年因拍攝黃明志歌曲《買包包換鮑鮑》MV而認識，之後互留聯絡方式，才逐漸熟絡。今年3月，她受黃明志邀請，飛往馬來西亞展開所謂「神秘之旅」，機票、住宿及交通等全由對方包辦。娃娃指出，抵達當地當天，黃明志親自到機場接機，之後便一直待在他的飯店房間裡，「就是做一些X友之間會有的事。」

女優娃娃(圖右)爆黃明志15年女友只是「公關防火牆」。(照片/女優娃娃提供)

她更爆出，黃明志在房間拿給她飲用俗稱「happy water（快樂水）」的飲品，而非網路上流傳的搖頭丸。但她強調，happy water喝下去無色無味，所帶來的副作用很可怕，讓你解離看見自己的人生跑馬燈，甚至長達三天不睡覺、食慾降低，到後面累到無法睡覺快不行了，真的很可怕，絕對不要輕易嘗試。」

女優娃娃(上排右1)2019年參與黃明志《買包包換鮑鮑》MV拍攝。(照片/女優娃娃提供)

談及關係認知差異，娃娃稱黃明志向她表示，自己早已分手很久，外界所知的「交往15年女友」其實只是他的公關防火牆，用來隔絕輿論壓力。因此她認定雙方都屬單身狀態，「我們交情蠻長，他說他是單身，我自己也分手，所以約X我可以接受。」由於目前案情仍未明朗，感情與毒品疑雲越爆越多。娃娃此番爆料，恐持續掀起輿論震盪，相關細節仍待警方釐清。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。