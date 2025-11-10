員警10日到場採集證物。（警方提供）

新北市林口地區驚傳大白天有人在社區旁公然吸毒！警方今（10）日證實，民眾昨（9）日上午在民富街某社區後門發現白色結晶粉末與K盤，經初步檢驗為毒品K他命，目前已鎖定4男2女涉案對象，其中4名男子疑似當場吸食毒品後搭乘計程車離開。林口警分局表示，將循線追查毒品來源，全案依《毒品危害防制條例》偵辦，絕不寬貸。

據了解，事件發生於11月9日上午8時許，1名社區清潔人員在林口區民富街後門清掃時，發現地上遺留白色粉末與吸毒用具「K盤」，懷疑有人於公共場所吸食毒品，立即報警並請國民黨議員陳明義協助。警方到場採證、封存物證，經現場快篩確認該粉末呈現K他命陽性反應。

林口警分局指出，經調閱周邊監視器畫面，確認當時共有4男2女聚集現場，畫面中4名男子疑似輪流吸食毒品，事後搭乘計程車離開，目前警方已掌握車號與涉案人身分，正循線追緝到案中。

議員陳明義在接獲通報後，第一時間與警方聯繫，要求全面追查涉案人及毒品來源。他嚴正表示：「林口治安問題不容忽視！繼槍擊案之後，竟又出現公然吸毒事件，這裡是幼童比例最高的城市，警方務必嚴辦到底，不能讓毒品滲入社區。」

陳明義強調，將與警方持續合作，加強林口治安巡邏與防制勤務，尤其針對公園、空地、社區邊界等治安死角，避免毒品與暴力再度發生，讓居民「白天安心出門、晚上放心回家」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！