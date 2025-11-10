新莊區民安路299巷口10日發生一起自撞車禍，一輛黑色賓士轎車疑駕駛失控，衝撞路口消防栓，噴出大量自來水宛如瀑布。（警方提供）

新北市新莊區今（10）日中午發生一起自撞車禍，一輛黑色賓士轎車疑似危險駕駛失控，猛力衝撞路口消防栓，瞬間噴出大量自來水宛如瀑布。警方到場後除發現駕駛頸部扭傷外，更在其隨身物中查獲疑似毒品「依托咪酯」煙彈5顆，全案依《公共危險罪》及《毒品危害防制條例》送辦。

事發於今日下午1時許，新北市新莊區民安路299巷口，54歲陳姓男子駕駛黑色賓士轎車沿民安路往建國一路方向行駛，卻不明原因突然逆向衝上人行道，直接撞上消防栓與電線桿。消防栓瞬間噴出強勁水柱，整條巷弄頓時成為水鄉澤國，民眾驚呼連連，場面一度混亂。

消防人員與警方趕抵後，立即封鎖現場進行戒護與搶修，自來水公司也緊急派員止水。陳男受困車內，頸部扭傷，經救護車送往輔大醫院，惟他堅持不願就醫，意識清楚、無明顯外傷，隨後由警方帶返派出所製作筆錄。

警方現場對陳男實施酒測，結果為0.00mg／L，但員警在他隨身物中查獲疑似毒品「依托咪酯」（Etomidate）煙彈5顆，全數依法查扣。警方表示，將待尿液檢驗結果出爐後，再依檢驗數據研判是否涉毒駕嫌疑。

新莊警分局指出，消防栓與電線桿因撞擊受損，已通報新莊區公所及自來水公司緊急搶修，事故於下午1時43分排除完畢並恢復通行。

警方強調，全案已依《公共危險罪》及《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦，後續將持續追查毒品來源，釐清陳男駕駛前後是否有施用情事。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！