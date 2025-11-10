新北市動保處日前接獲通報新店區下坑子口路有隻虎斑黑貓，疑車禍受傷屁股流血，動保處隨即派員將受傷黑虎斑貓帶回毛寶貝醫療中心檢傷醫療，經獸醫師李建沛檢查後，發現虎斑黑貓尾巴末端傷口嚴重潰爛，應該是在圍牆行走、鑽洞或穿越狹窄空間時遭尖銳物切傷所造成，須進行斷尾手術，以避免傷口感染導致下半身癱瘓，黑虎斑貓經過輸液治療及手術後已恢復健康，由住在中和的李先生認養，有了幸福溫暖的家。

李建沛表示，貓咪的尾巴有維持平衡、控制姿勢、調節力度及表達情緒的功能，是由肌肉、血管、神經及多塊骨頭所組成，結構複雜且脆弱，依新北市醫療中心傷病動物案例顯示，貓咪常因為車禍、高空不慎摔落、鑽洞或穿越狹窄空間而造成尾巴不同程度的傷害，若受創部位潰爛、傷口癒合不良，則須進行斷尾手術，以避免傷口感染影響排便、排尿或導致下半身癱瘓。

新北市動保處協助救治受傷的虎斑黑貓，並協助牠找到溫暖的家。（新北市動保處提供）

該虎斑黑貓因尾巴末端傷口嚴重潰爛、雖經過治療後傷口仍癒合不良，最後進行手術切除尾巴後四分之一部位，才恢復健康並保持尾巴的正常功能，很高興牠找到了幸福溫暖的家。

動物之家動保員張茵茵表示，虎斑黑貓剛來時都沒精神、每天趴在籠子角落，傷口部位雖然有每天上藥但清理籠舍時底盤仍會出現血跡，後來經過斷尾手術後，虎斑黑貓突然會開始討摸及撒嬌了，食慾及精神也都恢復了，並且會很不安份的想要跑出籠子外來撒嬌賣萌，跟之前無精打采的情況完全不一樣，李姓飼主表示，聽到虎斑黑貓受傷住院的情況時，很心疼牠之前的遭遇，他一定會好好疼牠給牠一個溫暖的家。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得我們盡全力來拯救保護，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-29596353）報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助，另外，動保處也鼓勵民眾到各公立動物之家認養動物，認養犬貓可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。