針對網友在臉書社團揭露「林口深夜飆車」亂象，引發地方譁然，林口警分局與環保局今（10）日均作出回應。警方表示，已掌握涉案車輛身分，確認兩部自小客車於仁愛路口競速，將依《刑法》第185條公共危險罪及《道路交通管理處罰條例》第43條危險駕駛開罰送辦；環保局則強調，林口區已有12處噪音車科技執法點位，將持續透過「以車追人」方式嚴查改裝與噪音車輛，夜間罰鍰將自6,000元起跳。

有民眾日前在臉書社團貼文指出，林口文化北路、仁愛路口深夜近1時，仍可見2輛改裝車來回飆速「一紅一灰，猴子繞圈圈」，報警多時仍未見警察現身，怒批「吵到整條街睡不著」。貼文曝光後掀起熱議，網友留言狠酸「再快一點就到天堂」、「希望整台去壓掉」，也有人憤怒喊話「報警沒用、根本沒效率」，顯示民怨已久。

林口警分局指出，除日前文化北路與中華路口發生藍色BMW甩尾、燒胎案外，11月10日凌晨0時許，再度接獲民眾報案指稱有車輛競駛。員警趕抵現場時車輛已離去，經調閱監視器後，確認2部小轎車於路口併排，利用紅綠燈變換信號起跑，甚至逼民眾車輛閃避，行徑極為危險。警方依公共危險罪函送法辦，並開出危險駕駛罰單，強調「今年截至目前已查獲7件17人，將持續加強取締危險駕駛行為，守護民眾用路安全與安寧。」

對於地方反映噪音車擾民，新北市環保局也強調，自110年起已在全市設置210處噪音車科技執法設備，林口區就有12處固定式取締點，並與警方合作透過監視器「以車追人」。

環保局表示，依據環境部修訂後規定，夜間違反噪音管制法者，罰金從6,000元起跳；交通部也將自明年元旦起，針對未使用經認證排氣管者，處以900至1,800元罰鍰，盼藉此遏止改裝噪音車歪風。

事件在網路延燒，部分網友痛批「有錢人根本不怕罰，應該直接吊銷駕照、報廢車輛」，也有民眾認為「應設合法改裝與飆速場地」，既能管理也可增加稅收，讓改裝文化與安全兼顧，也有人直言，「快一點，再快一點，就到天堂」──一句冷嘲熱諷，道出民眾對違規飆車的不滿與無奈。