新北市三重區今（10）日下午驚傳火警，光復路一段1棟4層樓RC建築突冒白煙，警消獲報後趕抵現場灌救，火勢於23分鐘後撲滅，惟屋內1名約60歲男子被救出時已無生命跡象（OHCA），送衛福部台北醫院搶救中。起火原因目前由消防局火調科進一步調查釐清。

據了解，火警發生於今日下午2時48分，地點在三重區光復路一段15巷內1棟4層樓住宅。現場4樓房間竄出白煙，鄰里聞到燒焦味紛紛報案。消防局獲報後，立即出動7個分隊、1中隊及1大隊，共計警消27人趕赴現場，進行灌救與疏散。

由於巷弄狹窄、濃煙密布，消防人員穿戴空氣呼吸器入內搶救，約於下午3時11分將火勢完全撲滅，燃燒面積約5平方公尺，屬室內局部起火。

搜救人員在4樓房間內發現1名約60歲的葛姓男子，當時已OHCA（無呼吸心跳），救護人員立即施以CPR並送往衛福部台北醫院急救。目前男子仍在搶救中。

三重警方與消防局火調人員封鎖現場採證，初步研判起火點位於房間內部，是否因電器走火或人為因素引起，仍待進一步鑑識結果。