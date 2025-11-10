新北市新莊區民安路299巷口，今天（10日'下午發生了一起嚴重自撞事故！一名年約54歲的陳姓男子，駕駛一輛黑色賓士轎車，不慎撞擊路旁的消防栓，造成消防栓破裂並大量噴水。接獲報案後，警方立刻趕往現場，並在陳姓男子身上搜出5顆俗稱為「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，不排除駕駛有毒駕的可能，全案已依公共危險罪及毒品危害防制條例移送法辦。

根據警方初步了解，這位有毒品前科的陳姓男子，在10日下午1點多左右，駕駛著黑色賓士汽車，沿著新莊區民安路，朝向建國一路的方向行駛，當車輛經過民安路299巷口時，疑似因為不明原因，突然失控，逆向衝入對向車道，並且猛烈撞擊路邊的消防栓，強大的撞擊力道，使得消防栓受到嚴重損壞，現場不斷有自來水湧出。

賓士男子不明原因逆向自撞消防栓，導致消防栓斷裂不斷噴水，警方到場在駕駛身上起出多顆喪屍煙彈，全案依法送辦。（翻攝畫面）

警員迅速抵達事發現場，發現陳姓男子頸部有扭傷的情況，隨即將他送往輔大醫院進行治療，然而，陳姓男子抵達醫院後，表示不願意接受治療，經過警方確認其意識清晰，且沒有明顯外傷後，便將他帶回派出所，以進一步釐清案情。

警方隨後對陳姓男子進行了酒測，結果顯示酒精濃度為0，因此排除酒後駕車的可能性，但是在清查陳姓男子的隨身物品時，警方發現他竟然攜帶著5顆喪屍煙彈，訊問後，已依毒品及公共危險罪將他移送偵辦，後續將等待陳姓男子的尿液檢驗結果出爐，再進一步研判是否加重依毒駕公共危險罪。

