鳳凰颱風即將襲台，新北市政府水利局已全面戒備、提前部署，各項防汛整備工作全數完成。整備項目包含：破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤，藉由提早應變、充分準備，以因應颱風來襲。

水利局表示，目前轄管83台移動式抽水機、813座水門、84座抽水站共341台抽水機組皆已完成功能測試，運作正常，並已完成9座公共設施透水保水設施進行排空作業，以保持最大儲水空間，內部透過抽水站預抽機制與「新北市智慧防汛平台系統」即時掌握水情，外部則結合新北市首創的「偵水志工」機制，有效強化並落實整體防汛整備。

為利加強整備，針對易積淹水點水利局已於11月7日請各區公所及相關單位持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤等作業，並再次啟動各區低地排水設施檢查及8處分洪道檢查，以確保安全，目前轄內破堤施工及河道內施工案件狀況皆正常。

水利局指出，已依訂定之防汛作業手冊執行，針對地勢低窪、易積水處後續將於颱風來襲前完成共計28處、30台大中小型移動式抽水機組之佈設，目前已進行分洪道、各區低地排水設施自主檢查。同時也備有足夠數量之沙包，提供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局長宋德仁表示，請市民多加留意相關公告，若後續需關閉橫移門，水利局將提早透過新聞稿、電視跑馬或電子看板等方式進行公告，並協調改道路線，確保通行順暢與市民安全。