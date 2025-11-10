鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣今天開始下起間歇雨勢，縣府依據中央氣象署情資，明天24小時累積降雨量已達停班課標準，考量颱風帶來的降雨將有危險疑慮，宣布全縣明天停止上班、停止上課，並提醒鄉親非必要切勿外出、注意居家及自身安全。