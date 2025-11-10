鳳凰強勢來襲！花蓮宣布明天全縣停班停課 18:442025/11/10 中時 羅亦晽 Facebook Line Threads 複製連結 花蓮縣政府。（本報資料照片） Facebook Line Threads 複製連結 字級設定：小中大特 鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣今天開始下起間歇雨勢，縣府依據中央氣象署情資，明天24小時累積降雨量已達停班課標準，考量颱風帶來的降雨將有危險疑慮，宣布全縣明天停止上班、停止上課，並提醒鄉親非必要切勿外出、注意居家及自身安全。 曝藍委期望鄭麗文發揮1本事 郭正亮：所有人都幫妳拍手 酒廠千金懷孕出血被醫警告「別走路」自嘲：這是什麼脆弱體質 Klook客服回信嗆「白痴客人」 官方：懲處員工、賠萬元致歉 #鳳凰 #颱風 #停班 #停課 #雨勢 【金燦碎芒擁抱秋涼花香 】 全台10大秋日花季浪漫登場 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴防鳳凰颱風！台電嘉義區處300人待命 巡視8萬電桿 12:082025/11/12 生活 鳳凰颱風轉弱 台南13日正常上班上課 19:492025/11/12 生活 輕颱鳳凰持續減弱 屏東縣13上班上課 19:432025/11/12 生活 鳳凰颱風來襲 高雄明天正常上班、上課 19:412025/11/12 生活 台北沒放颱風假！酸民灌爆蔣萬安臉書「咕嚕咕嚕」... 今全翻車：市長神準 07:372025/11/12 政治 衝過頭！搶發宜蘭縣停班課假圖卡 多位民代恐觸法警方要辦 08:542025/11/12 社會 宜蘭雨剛炸完 下一波輪南部 全台風雨最新時程曝 10:452025/11/12 生活 鳳凰侵台沒放假 Global Mall、廣三SOGO、漢神正常營業 10:522025/11/12 生活 聯外道路中斷 台東縣增1校停班停課 00:102025/11/13 生活 宜蘭暴雨！汽機車泡水慘「車牌掉滿地」 居民急PO認領文 07:562025/11/12 社會 鳳凰颱風將通過屏東 大台北山區防局部豪雨 18:082025/11/12 生活 豪賭9縣市放颱風假「請吃100隻烤雞」 業者預言失敗傻眼了 08:522025/11/12 生活 鳳凰陸警範圍縮至8縣市 氣象署估今晚登陸後減弱為熱帶性低氣壓 09:422025/11/12 生活 天氣》鳳凰已死東北風接力！大台北2地豪雨 下周一低溫剩16度 21:282025/11/12 生活 天氣》鳳凰颱風將登陸屏東！最快今晚降級出海 大台北2地「紅到發紫」 17:292025/11/12 生活 嘉義縣、市解除陸上警戒 13日正常上班上課 20:352025/11/12 生活 高雄颱風假有風無雨 捷運、輕軌班距延長 渡輪部分停航 12:332025/11/12 生活 宜蘭13日照常上班課 災情嚴重地區給予彈性停班課空間 20:152025/11/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
