鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣今天開始下起間歇雨勢，縣府依據中央氣象署情資，明天24小時累積降雨量已達停班課標準，考量颱風帶來的降雨將有危險疑慮，宣布全縣明天停止上班、停止上課，並提醒鄉親非必要切勿外出、注意居家及自身安全。

曝藍委期望鄭麗文發揮1本事 郭正亮：所有人都幫妳拍手
酒廠千金懷孕出血被醫警告「別走路」自嘲：這是什麼脆弱體質
Klook客服回信嗆「白痴客人」 官方：懲處員工、賠萬元致歉
#鳳凰 #颱風 #停班 #停課 #雨勢
金燦碎芒擁抱秋涼花香 全台10大秋日花季浪漫登場