花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒尚未解除，沒想到今天清晨溢流口下方又形成1個新的小型堰塞湖，縣府表示，林業及保育署花蓮分署預估新的湖會在下午4時發生溢流，今天原本恢復上班上課的光復鄉，自今天下午1時起停班停課，且民眾應依原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。

林業及自然保育署今天清晨出動無人機空拍馬太鞍溪堰塞湖現況，發現溢流口處前300公處，新增1處小堰塞湖，推測是今天凌晨2時53分右岸土石崩塌阻塞流路後，形成新的堰塞湖，呼籲下游光復、萬榮及鳳林鄉鎮的民眾提高警覺，及在馬太鞍溪疏濬的機具人員應儘速撤離。

原本今天光復鄉恢復正常上班上課，不過縣府今天約在下午12時50分發布緊急撤離消息，指出依據林業及自然保育署花蓮分署中午12時30分通知，預估今日下午4時馬太鞍溪新堰塞湖將發生溢流，光復鄉自下午1時起停止上班上課，請鄉親依原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。