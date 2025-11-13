花蓮縣政府昨天宣布，今天除鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停班、停課，其餘鄉鎮正常上班、上課後，引發光復鄉民不滿，認為堰塞湖紅色警戒還未解除，還有人在收容所安置，根本沒有時間準備上班、上課所需要的東西，今天清晨又形成新的小堰塞湖，在狀況不明朗的情況下只好先請假因應。

林業及自然保育署花蓮分署今天清晨空拍發現，馬太鞍溪堰塞湖溢流口前300米處，疑右岸土堤不穩定在凌晨崩落阻塞流路後，形成新的小型堰塞湖，目前正在估算可能的蓄水量、溢流時間、溢淹範圍，湖體大小、壩高、影響範圍等。

不過堰塞湖紅色警戒還未解除，花蓮光復鄉今天卻要正常上班、上課，引起災民不滿，直呼，紅色警戒未解除卻要上班上課，質疑若從收容所離開被開罰應該算誰的？

陳姓災民說，光復國小收容所有243位災民，今天清晨6時卻被叫起床打包行李，要趕在7點半學生返校上課前，把11間教室、10間廁所整理好還給學校，但現場有9成5的民眾都是長輩，需要一個一個安全送回家，根本不可能在時間內把教室復原，加上上午8時許又收到細胞簡訊通報有新堰塞湖，引起現場許多人困惑「現在到底什麼情況」，認為停班停課的決策相當擾民。

議長張峻指出，鳳林長橋里、萬榮鄉明利村今天停班停課，光復鄉沒有，鄉民都覺得很奇怪，為何每次縣府做的決定都不同調。堰塞湖紅色警戒還沒解除，今天又有新的堰塞湖，現在鄉民都非常緊張，卻又得處理上班、上課的事情，感到十分無奈，據他所知，有些民眾已向學校跟公司請假，另外光復商工也自行宣布全校今天停課。

出身光復鄉的無黨籍議員蔡依靜則說，從昨天晚上縣府宣布光復鄉正常上班、上課後，陸續接獲民眾反映，紅色警戒還未解除，應如何上班、上課的問題，今天上午收容所也一團亂，認為縣府的決策造成一線人員及鄉親的困擾，縣府應負起最大責任。

縣長徐榛蔚臉書昨晚發布光復鄉今天正常上班上課的消息後就被大量批評留言灌爆，對此她今天主動表示，馬太鞍堰塞湖9月23日發生洪災，林保署紅色警戒直到10月22日才解除，然而光復鄉的各級學校10月14日就恢復上班上課，當時也跟今天一樣是紅色警戒。

徐榛蔚認為，中央地方應組成堰塞湖專案小組，跨中央地方鄉鎮，對於指引及作業辦法、安置等都應該標準化，民眾可以有所依循，新堰塞湖又形成了，未來需要法制化標準化規格化，希望有更細緻的指引，讓地方公所可以依循，今天早上萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里居民開始恢復家園，也一併感謝中央、地方大家一起努力。