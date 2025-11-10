翻攝新北搜救協會

花蓮光復還沒完全恢復，鳳凰颱風又來攪局，導致原本就讓人很緊張的馬太鞍堰塞湖，今天晚間再度洩下大水，與光復鄉一橋之隔的萬榮鄉明利村，晚間淹大水的恐怖畫面在網路上不斷流傳，雖然很多村民已經疏散，但看到畫面相當令人害怕，還有網友發文表示需要鏟子超人回來幫忙。

萬榮鄉明利村的街道上，可以看到泥水倒灌已經流上街道。（翻攝新北搜救協會）

明利村街道上的水溝蓋不斷噴水。（翻攝新北搜救協會）

根據新北搜救協會在網路上發布的影片，可以看到街道上友滾滾泥水不斷沖刷，而馬太鞍溪便橋因為留下來的大量樹枝，已經造成通水孔堵塞，泥水再度滿過便橋，因為明利村本身地勢就比較低窪，泥水直接湧上街道，畫面相當恐怖。