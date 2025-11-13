花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒尚未解除，今天清晨溢流口下方又形成1個新的小型堰塞湖，且蓄水滿水量約100萬噸，預估下午4時會發生溢流。花蓮縣政府為此也緊急在中午宣布，光復鄉自下午1時起停班停課，且民眾應依原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。

據林業及自然保育署花蓮分署下午1時發出馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單第29報指出，今天清晨6時透過無人機空拍，發現堰塞湖溢流口下方300 公尺處新增1個小型堰塞湖，研判是凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動阻塞河道所致，目前持續蓄水中。

花蓮分署指出，據今天上午7時監測資料，新堰塞湖的水位高程約990公尺，蓄水量32萬噸，粗估每小時入流量約8萬噸，預估滿水位水位高程1000公尺、蓄水面積7.6公頃、蓄水量100萬噸，且下午4時可能蓄滿溢流。

花蓮分署根據經驗估計，假設壩體在1小時潰決，潰口洪峰流量為560cms，大馬堤防河段斷面（明利村）可能抬升0.6公尺，馬太鞍溪橋斷面則抬升約0.8公尺。警戒對象與範圍為光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村，及馬太鞍溪河川區域範圍內各施工單位。

花蓮分署表示，由於鳳凰颱風期間馬太鞍溪河道淤積、流路改變目前仍不穩定，且光復臨時堤防基礎部分掏刷，建議南岸（含下游阿陶莫聚落）維持警戒範圍；另外明利村上游堤防末端缺口僅完成初步封堵，遭遇較大流量仍可能破壞，建議考慮鳳凰颱風期間最大淹水範圍作為警戒範圍。