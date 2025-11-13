輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，北市府與新光人壽（新壽）簽署解約協議書，分手費約為44.3億元。不過，民進黨立委王義川質疑，認為有圖利或違法問題，對此臉書粉專「政客爽」搬出內政部長劉世芳1個月前的說法，重重打臉。

臉書粉專「政客爽」今（13）日發文，大酸：「桃園金城武出手就是不一樣，直接打中痛點，打中劉世芳的痛點」，因為劉世芳上個月曾說台北輝達總部「台北市府已無法規困擾」。

據了解，劉世芳10月9日下午主持部務會報後記者會，指台北市政府自訂規定沒有違憲之虞，也沒有違反《土地徵收條例》規定，因此內政部准予備查，公文也已經送出，所以在法規運用上已無太大困擾。她表示，輝達只要有提出協助需求，行政院跨部會都會幫忙。

如今王義川卻發聲質疑北市府，「政客爽」忍不住感嘆：「果然是黨內互打，刀刀見骨」，更喊話劉世芳不要肖想桃園市長的寶座，「王義川才是最佳人選」，字裡行間充滿嘲諷意味。

值得注意的是，同為民進黨的立委吳思瑤，反而與王義川意見不同，她直言歷經千辛萬苦，輝達能不能夠順利落腳北士科，不僅中央出手幫忙，台北市政府也努力的希望能夠讓輝達轉圜，在新壽獲得比較好的解約預算金額，這些都尊重後續。

吳思瑤強調，無論如何、想方設法、加緊腳步把輝達留在台北、留在北士科，這是不分黨派、不分中央地方的共同願望，後續的預算編列都會由議會的把關，全民也都會一起來監督促成。