民進黨立委王義川12日晚間在社群軟體上發文，質疑輝達欲將海外總部設在北士科T17、18，與新壽、北市府三方互動疑涉圖利或違反相關法令的嫌疑，引發各界議論。對此北市府副發言人葉向媛表示，中央內政部早在10月就回函同意北市府專案設定地上權，賴清德總統更表示中央能幫的一定全力幫忙，「依照王委員的說法，難道也是在質疑內政部長劉世芳以及賴總統圖利嗎？」

針對王義川的說法，葉向媛強調北市府全力引進輝達第一個海外總部入駐臺北，這是跨黨派都樂見的美事，「王義川的說法，大家一直都想不懂。」葉直言，中央內政部早在10月8日就回函給北市府，同意市府透過修正辦法的方式，專案設定地上權給輝達。

葉向媛說，就連賴總統都曾對外表示，針對輝達設立海外總部在台北市一事，中央能幫的一定全力幫忙，「所以依照王委員的說法，難道也是在質疑內政部長劉世芳以及賴總統圖利嗎？」

北市法務局長連堂凱13日在議會備詢時也被問及該議題，他直言，評論的人可能不知道中間的法治過程，且「可以專案設定地上權給輝達」是因為中央內政部回函表示可以、有幫忙，也指出北市府修訂地上權設定辦法就可進行，「這也應該是中央樂見的。」