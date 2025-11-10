民進黨不分區立委王義川昨（9）日到民進黨桃園市黨部，以「桃園願景」為題開講，期間喊話，把旅客「困」在桃園機場周邊，才是桃園市府該做的事。對此，新竹市勞工及青年處長、「Z9」吳偉達調侃，王義川曾任台灣觀光協會秘書長、桃園航空城公司董事長，「非常有料」。

王義川昨天表示，現在剛從桃園機場下機的旅客全往台北市跑，桃園機場第三航廈正在興建，但連接國際的課題是什麼？他除認為，把旅客「困」在桃園機場周邊才是桃園市府該做的事，也質疑，桃園市府努力讓人到桃園後把旅客送去台北，「有人這樣嗎」。

王義川也以日本東京成田機場和韓國首爾仁川機場舉例，指出前者是旅客下機的第一步是趕快買票進品川和山手線，後者則在做航空智慧城，希望把人留在當地，「至少待3小時也好」。他並點出，有各式各樣的方式把人留下來，一留下來就有工作機會、產值。

針對王義川的「把旅客困在桃園機場周邊」說，吳偉達今天在其臉書粉專「Z9 的看板」發文調侃，王義川當過台灣觀光協會秘書長、桃園航空城公司董事長，又是台大土生土長的交通博士（台大土木工程學研究所交通工程組博士），「非常有料」。網友們也在他的貼文留言表示，「果然最有遠見，最有想像力，最可怕的對手」、「支持在桃園機場蓋無限城」、「一定要叫王義川來桃園選」。