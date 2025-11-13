王義川質疑北市府解約新壽圖利 王世堅現身打臉：合情合理合法！

台北市議會12日審議北市府送交議會的新壽解約金內容，朝野黨團一致通過，且民進黨團還高喊「支持輝達、儘速簽約」；然而被視為2026桃園市長選舉人選之一的綠委王義川，12日晚間於社群平台發文質疑「沒有圖利或違反相關法令的問題？」

王義川12日晚間於社群平台threads發文表示，一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商解約，市府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府、市議會都拍拍手。

王義川指出，上面那些A、B、X、Y都可以這麼隨性？「那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？ 」

王義川批評，有沒有公務員覺得，如果是自己，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣。

不過，王義川發文引發眾多網友批評，酸說「讚 拜託委員從今天開始每天開記者會打輝達，拜託了！！！然後拜託直接按鈴提告！」、「加油 按鈴聲告把輝達趕走，成為台灣歷史上的人」、「這不是台灣的國家利益嗎？台灣很歡迎輝達，因為對台灣的產業有正面效應。很多人樂觀其成，不是嗎？」