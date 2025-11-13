輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科，台北市議會昨（12）日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。然而，民進黨立委王義川提出質疑，認為有圖利或違法相關法令的問題，引發一番議論。

王義川在Threads指出，一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約，市政府再以Y元不用招標，直接指定給B廠商，而且市政府和市議會都拍拍手同意。

王義川不解，那些ABXY都可以這麼隨性嗎？大膽假設是否明年可以再與B廠商解約，付賠償金後再指定給C廠商，重點是都沒有圖利或違反相關法令的問題。他希望有專家可以解釋這個亂局，並猜測是否有公務員敢承辦這個案子？因為每一步都在法規邊緣。

此番言論曝光後，國民黨台北市議員游淑慧今（13）日忍不住在臉書發文開嗆：「眼紅吃醋，沒事找碴，果然是憨川，不敢擋輝達又想嘴」，提到原來世界性的輝達，在王義川口中只是個「B廠商」，狠酸對方不敢點名，只敢在那ABX，反問為什麼之前經濟部要統籌全台灣的土地來提供這個「B廠商」選擇，不給A選擇？

游淑慧表示，昨天率先喊出「支持輝達，儘速簽約」的是民進黨籍所有市議員，歡欣鼓舞、拍手通過解約和解約金額的是全體台北市議員，她要王義川不要想用司法嚇唬公務員，因為這是在議會力挺下，府會且藍綠一致共同支持的政策，是史上第一遭，「只有心眼小、智慧低的人，才會還在雞蛋裡挑骨頭」。

游淑慧點出，解約最大的原因是原新壽標了地不開發，自己還被「併走了」，如果這時候身為地主的北市府還繼續放任，不思考解決問題，無能怠惰的變成蔣萬安。而旁邊的T16，土地面積更大、更方正、更符合輝達需求，但因為它的開發者金仁寶積極興建，所以沒人可以動T16的腦筋，哪怕輝達或護國神山台積電也不行。

游淑慧砲轟，王義川的格局，實在還比不上民進黨台北市議員的識大體，並透露若這樣要去桃園選市長，那桃園民進黨的選情，看是前途無「亮」。