輝達海外總部將落腳北士科T17、18！新壽與台北市政府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，台北市議會昨（12日）審查順利通過，現場藍綠白議員一片融洽。國民黨台北市議員游淑慧事後也透露，在北市府8年，在市議會7年，被議員監督過、也監督過市府，但昨天是史上第一次，不分朝野、全體市議員支持市府去解除一個本是重要的地上權案，「也是史上第一次我們為解約成功而開心鼓掌…」。

「史上第一遭」游淑慧昨晚在臉書發文分享，史上第一次，不分朝野、全體市議員支持市府去解除一個本是重要的地上權案，「也是史上第一次我們為解約成功而開心鼓掌…因為輝達離台北更近了！」這一刻，那怕民進黨議員仍不願意為蔣萬安 市府點讚；但仍相信他們還是為台北驕傲、為台北開心。

游淑慧續指，從利益上來說，換個合作對象，權利金就從44億飆升為109億；從產業面來說，新壽或輝達，後者顯然更符合「北投士林科技園區」當年產業區的設置初衷；從未來面來說，壽險業和AI高科技業，何者能帶動台灣的更多產業鏈和高階就業？她認為想輝達的戰略價值不可言喻。

游淑慧也相信台北市是讓輝達可以發展得更好的城市，而輝達也能提供讓台北市更繁榮的養分。另外，她喊話民進黨的朋友們，「說真的，偶爾說一次蔣市長，李副市長Well done 幹得好！」其實沒這麼難。