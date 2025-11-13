輝達亞洲總部將進駐北士科，台北市議會12日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過，然而民進黨立委王義川卻認為有圖利或違法相關法令的問題。國民黨台北市議員張斯綱怒批，若用政治口水看台灣爭取AI產業經濟投資，那真正被圖利的，恐怕是王義川的選舉話題，只會出張嘴打嘴砲的政治人物要去選桃園市長，是國門之不幸。

國民黨北市議員曾獻瑩說，王義川搞錯2件事，讓新壽把土地高價轉讓給輝達才叫圖利新壽，另所有流程都有向中央報備，那行政院長卓榮泰也跟著一起圖利廠商。

曾獻瑩表示，關於王義川質疑北市府圖利輝達，他認為王搞錯2件事，首先不解約新壽、讓新壽把土地高價轉讓給輝達，這才叫圖利廠商、圖利新壽；再者所有的流程都有向中央報備，申請專案核准、中央備查，所以如果北市府是圖利廠商的話，那卓榮泰也跟著一起圖利廠商。

張斯綱酸，「不愧是憨川大立委，這招讓我看得哈哈大笑」。首先，早就料到民進黨會有這一招，所以蔣市府在今年7月就發函詢問內政部，經內政部「同意」可自訂辦法設定地上權讓輝達進駐北士科；況且12日北市議會不分黨派通過市府提案和新壽解約案備查，連民進黨議員都喊「支持輝達、盡速簽約」。

張斯綱直言，王義川要不要先問問，自家內政部和民進黨的北市議員，他們支持市府和輝達簽約是不是也「圖利」，同時也要問問民進黨立委吳思瑤、沈伯洋這些潛在的民進黨台北市長候選人，同意王義川的圖利說嗎，倘若同意，就請大方把「反對輝達落腳北士科」當成競選政見大力宣傳。

張斯綱表示，當大家都在為台灣爭取AI產業鏈落地時，若還在用政治口水看經濟投資，那真正被「圖利」的，恐怕是王義川自己的選舉話題，而不是城市發展而這樣沒有遠見，只會出張嘴打嘴砲的政治人物，若真要去選桃園市長，那真是國門之不幸。