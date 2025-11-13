台北市議會12日大會通過北市府與新壽解約的「分手費」報告案，後續與新壽解約後，預計明年農曆年前與輝達簽約。不過民進黨立委王義川質疑地上權這樣轉移給輝達，都沒有涉犯圖利罪或違反相關法令？對此國民黨籍的台北市議會議長戴錫欽13日表示，王義川的指教是非常陳舊的思維，北市府的做法除了與已經與中央討論過，也經議會同意，「當全國都鼓舞歡心希望輝達總部進駐北士科之餘，竟然會有這樣的質疑，坦白講我們也只能嘆為觀止。」

戴錫欽13日表示，有看到王義川在網路上的發文與指教，他認為王義川的說法是一個非常陳舊的思維。戴直言，輝達是全台灣眾所矚目的投資案，對台灣AI產業、相關科技發展非常重要，台北市政府為求周延，之前就針對設定地上權的部分跟中央討論過，中央也同意這樣重大的投資案，未來可以透過設定地上權修法的方法，指定給特定的相關民間企業。

戴錫欽強調，設定地上權的修法也經議會修法程序同意並完備，受到議會及市議員的背書；與新壽合意解約的部分，報告案也在12日完成備查的動作，一切都符合國家的法令，「這是眾所期待的重大投資案，如果執政黨委員有不同的意見，他們應該可以去跟中央做反應。」

戴錫欽認為，王義川的說法並非針對輝達，而是針對市長蔣萬安而來，可能帶著「逢藍必反」的心態，當全國都鼓舞歡心希望輝達總部進駐北士科之餘，竟然有這樣的質疑，坦白講只能嘆為觀止。況且輝達在選擇設立總部的地點時，從中央、地方到各縣市政府積極希望輝達能夠進駐，「這些的心態是不是都是他口中的犯法、圖利？」

至於針對王義川的說法一出，民進黨籍的台北市議員們幾乎都選擇噤聲，戴錫欽則直言，每個團隊都會有豬隊友，當豬隊友出現的時候，很多隊友就只好神隱，這是政治的常態。