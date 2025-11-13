輝達亞洲總部將進駐北士科，台北市議會12日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過，然而民進黨立委王義川卻認為有圖利或違法相關法令的問題；民進黨立委、民進黨政策會執行長吳思瑤13日表示，台北市府用利用民氣將輝達留在北士科，這是不分黨派、不分中央地方的共同願望。

吳思瑤表示，歷經千辛萬苦，輝達能不能夠順利落腳北士科，不僅中央出手幫忙，台北市政府也努力的希望能夠讓輝達轉圜，在新壽獲得比較好的解約預算金額，這些都尊重後續。

她指出，台北市政府要拿出1個合宜的整套的做法，而要編列多少預算跟新壽解約，也要經過北市議會的監督跟同意，所以有這些民主程序，但第一關還是希望市政府能夠有更具體的、更積極的作為，讓整個社會民氣可用。

吳思瑤強調，無論如何、想方設法、加緊腳步把輝達留在台北、留在北士科，這是不分黨派、不分中央地方的共同願望，後續的預算編列都會由議會的把關，全民也都會一起來監督促成。